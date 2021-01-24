Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknopark İstanbul’da konumlandırdığı AR-GE ofisinde çalışmalara başlayan şirket; bankacılık-finans, sigorta, telekomünikasyon, e-Ticaret, oyun ve araç kiralama gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara regülasyonlara uygun olarak Uzaktan Müşteri Edinimi ve Müşteri Tanıma (KYC) çözümleri sunacak. Identify, identify IMPaaS platformu ile de uçtan uca müşteri tanımlama, müşteri tanıma gibi kritik süreçleri yönetip değerlendirme imkânı sunuyor. Firma, Türkiye’yi bir yazılım üssü hâline getirmeyi ve buradan bütün dünyaya teknoloji ihraç etmeyi hedefliyor.