Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç merkezli çevrimiçi müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotify, Türkiye için zam kararı aldı.

Zam kararı sonrası aile paketi kullanıcıları ayda 29.99 lira ödeyecek. Bu tarifenin eski fiyatı 26.99 lira olarak belirlenmişti.

Spotify'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada tarifenin 1 Şubat tarihinden itibaren premium aile paketi için geçerli olacağı ve mart ayında faturalanacağı bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamaya göre, şirket Türkiye'deki diğer tarifelerle ilgili herhangi bir değişikliğe gitmedi. (NTV)