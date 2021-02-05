Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece davetiye ile yeni üyelerin kabul edildiği, son günlerin adından en çok söz ettiren sosyal medya uygulaması Clubhouse’un logosu da merak konusu oldu. Diğer sosyal medya uygulamalarının bilindik logolarının aksine alışılmışın dışında bir logo kullanan Clubhouse’tan açıklama geldi. Müzisyen Bomani X’in yer aldığı logo ile ilgili Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamada “Her büyük uygulama güncellemesi ile birlikte logomuzu topluluğumuzun harika üyelerinden birini öne çıkarmak için değiştiriyoruz” ifadesi kullanıldı. Bu açıklama her yeni güncelleme ile birlikte yepyeni bir logo hikayesinin de ortaya çıkacağının sinyalini verdi.