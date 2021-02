Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

May Tohum Bilgi Teknolojileri Müdürü Murat Yonar, yerli tohum konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek,“Yerli tohum alanında Türkiye’de kendi AR-GE’si olan bir şirket olmamız sebebiyle verilerimiz hem bizim hem de ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Biz haftanın 7 günü 24 saat çalışan bir şirketiz, bu yüzden çalışanlarımıza her an, her yerden güvenli ve kesintisiz erişim sağlamamız gerekiyor. Trend Micro çözümleriyle hem mobile uygunluk hem de 7/24 kesintisizlik elde ederken farklı teknolojiler kullanılmasından kaynaklanan zafiyetleri ortadan kaldırdık” dedi.