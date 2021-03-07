Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İsmini çizgi roman karakteri Wolverine’den alan cihaz ortamda birçok insan sesi varken belirli bir kişinin konuşmasını izole ederek sadece o kişinin konuşmasına odaklanmayı sağlıyor. X-Lab bu proje için Starkey Hearin Technologies ve Eargo gibi ses işitme cihazları üreten şirketlerle iş birliği yapıyor. Çalışmanın son düzlüğüne girdiğini duyuran Google, çok sayıda mikrofon ve sensörün bu cihaza entegre edildiğini ancak boyutu konusunda sıkıntı yaşadığını söylüyor. Yine de bu sensörlere sahip cihazı küçültmeyi başaran şirket, Wolverine için ilk hedefin duyma engeli olan insanlar olduğu belirtiyor.