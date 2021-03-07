Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP’nin sponsorluğunda uluslararası araştırma şirketi IDC (International Data Corporation) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de CIO Perspektifi” araştırması, kurumsal uygulamalarda bulut kullanımı ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Ekim-Kasım 2020 tarihlerini içine alan ve Türkiye’nin üst düzey bilgi teknolojileri yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre CIO’ların yüzde 64’ü daha iyi ölçeklenebilir bir ortam ihtiyacı, yüzde 63’ü ise daha fazla esneklik sağlaması sebebiyle kurum verilerini bulutta tutuyor. Araştırmaya katılan CIO’ların yüzde 57’si 2021 yılında dijital dönüşüm planları çerçevesinde büyük veri ve analitik konularına öncelik vermeyi planlarken yüzde 47’si endüstriye özel uygulamalara, yüzde 37’si de nesnelerin internetine öncelik vereceğini belirtiyor. Araştırmada, katılımcıların yüzde 81 ile büyük çoğunluğu Covid-19 sebebiyle ortaya çıkan zorluklarla mücadele için en çok operasyonlarını optimize ederek verimliliği artırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklandıklarını ifade ediyor.