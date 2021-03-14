Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Hem Android hem de iOS giyilebilir cihazları Zepp uygulaması ile buluta bağlayan Amazfit tüm analiz sonuçları kolay ve etkileşimli olarak sunuluyor. Böylece bireylerin sağlık ve spor aktivitelerini kontrol edebildiğini belirten Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan, “Giyilebilir cihazları aksesuar olmaktan çıkarıp güvenilir sağlık ortaklarına dönüştürmeyi, daha fazla sayıda insanın kişisel sağlık bilgilerini yönetmelerine ve kontrol altına almalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.