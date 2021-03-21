Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

3,4 inçlik büyük LCD ekran ile gelen Amazfit Smart Scale, 50 gram ile 180 kiloya kadar ağırlığı rahatlıkla tartabiliyor. Vücut yağ oranı, kas kütlesi, vücut su yüzdesi, kemik kütlesi, fiziksel yaş, iç organ yağlanması ve vücut tipi dâhil 16 ayrı vücut sağlığı ölçümünü destekleyen akıllı tartı ayrıca 18 ayrı spor türü için her 30 dakikada bir yakılan kaloriyi hesaplayan Calorie Cost özelliği ile geliyor. Desteklenen sporlar arasında yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme, dağcılık, aerobik, masa tenisi, ip atlama, tekvando ve golf gibi sporlar yer alıyor.

Bluetooth 5.0 ve 2,4 GHz Wi-Fi bağlantısına sahip tartı aynı zamanda Amazfit saatler ve Zepp uygulamasıyla birlikte uyumlu şekilde çalışıyor. Akıllı tartı senkronizasyonu ise Android 5.0 ve üzeri ile iOS 10 ve üzeri sürümlerde çalışan Zepp uygulamasıyla gerçekleştiriyor. Uygulama 10 ayrı hesabı destekliyor ve her hesap 12 aile üyesi tarafından kullanılabiliyor. Amazfit Smart Scale'in fiyatı 599 TL.