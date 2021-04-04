Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kalfa’m, mali müşavirlerin günlük iş yükünü yüzde 80 azaltırken, teknoloji destekli yeni nesil servis hizmeti ile Mali Müşavirlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunacak. Kalfa’m gerekli tüm resmî kayıtları yaparak, tüm mizan, beyan ve müşteri bazlı mali raporları üretip, doğru zamanda ve denetlenmiş olarak mali müşavirin emrine ve onayına sunuyor. Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu “Kalfa’m ülkemizin önemli yazılım gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu bir ürün. Kalfa’m uçtan uca ilk mesleki dijitalleşme örneği olarak kayıtlara geçti. Kontrol edilmiş güvenilir, doğru zamanlı ve çok uygun maliyetlerde sonuç üreterek, mali müşavirlerin mesleklerinin esası olan katma değer üretme ile aktif müşavirlik yapma imkanı sağlayan Kalfa’m meslek profesyonellerinin yolunu aydınlatacak” dedi.