Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Federal Kartel Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Apple'ın iOS 14.5 işletim sistemindeki kullanıcı takibinin kısıtlamasıyla ilgi şikayetlerden sonra ABD’li şirketin pazar hakimiyetinde durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ŞİKAYETLER İNCELEMEYE TABİ TUTULACAK

Apple'ın yerleşik uygulamaları ve uygulama içi satın alma sistemine ilişkin diğer şikayetlerin de incelemeye tabi tutulacağı belirtilen açıklamada, 28 Ocak’ta Facebook, 18 Mayıs’ta Amazon ve 25 Mayıs’ta Google hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldığı da hatırlatıldı.

Bu arada, Ocak 2021’de Almanya’da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi’ne daha fazla yetki verilmişti.



Almanya’da Apple hakkında soruşturma Almanya, Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı.

Google, Apple Store'a rakip oluyor Teknoloji devi Google, ilk perakende mağazasını Manhattan’ın Chelsea bölgesinde açacağını duyurdu.

Rusya’dan Apple‘a 12 milyon dolar ceza Rusya Federal Tekelcilik ile Mücadele Servisi (FAS), ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 milyon dolar (906 milyon 299 bin 392 ruble) ceza verdi.