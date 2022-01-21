Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, Watch model akıllı saatleriyle pazarda önemli bir yere sahip. Ancak Aralık ayında Apple Watch Series 7 kullanıcıları, şarj sorunlarıyla karşılaşmaya başladı.

Apple’ın Watch kullanıcıları için başlattığı watchOS 8.3 sürümünden bu yana, üçüncü taraf şarj cihazları beklendiği gibi çalışmıyor. Kullanıcılar, bu konuda oldukça fazla şikayette bulunuyordu.

BİRÇOK CİHAZDA APPLE WATCH ŞARJ SORUNU

Kullanıcı raporlarına göre, üçüncü taraf şarj cihazları Apple Watch Series 7’yi şarj etmeyi reddediyordu. Bazı kullanıcılar ise, şarj cihazının normal şekilde çalışmaya başladığını ancak birkaç dakika sonra çalışmadığını bildirdi.

Bununla birlikte, hataların çoğu Amazon'dan alınan uygun fiyatlı üçüncü taraf şarj cihazlarında görülüyor. Ancak diğer markaların üst seviye şarj cihazlarında da benzer hatalar gerçekleşiyor. Hatta bazı kullanıcılar, Apple'ın kendi Apple Watch şarj disklerinde sorun olduğunu açıkladı.

Nihayetinde Apple, watchOS 8.4 güncellemesini yayınlamaya başladı. Bu sürüm, Apple Watch şarj cihazlarının çalışmamasına neden olabilecek bir hatayı düzeltmeye odaklanıyor. watchOS 8.4 tüm kullanıcılar için sunulduğunda şarj sorunun çözülmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta watchOS 8.4 sürümü tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

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