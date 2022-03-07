Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Son dönemlerde tüm dünyada popüler bir sanal gerçeklik olan Metaverse ile ilgili bilgilendirme yapan Ömer İleri “Bu yeni başlayan, hızla gelişecek ve birçok sektörü de etkileyecek bir alan. Türkiye, bu alanda liderlik yapabilecek ve mevcudiyet gösterebilecek pozisyondadır. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve blokzincir teknolojileri bu ortamın yapı taşları” dedi.

Toplantıda, sanal evrenlerde alım ve satımlarda ciddi paraların olduğunu vurgulayan İleri “Millî ve yerli birçok ürün hayata geçecek. Her yeni platform fırsatların yanında riskler de barındırıyor. Kripto varlıklar kanun tasarısı hazırlıkları sürüyor” ifadelerini kullandı. Ömer İleri, Metaverse kavramının değerlendirileceği çalıştayla ilgili de milletvekillerine bilgi verdi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’de hazırlıkları bir süredir süren Metaverse çalıştayının bu ay içerisinde gerçekleştirileceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

da katılacağı aktarıldı.

Türk şirketlerine Metaverse çağrısı İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, firmaları Metaverse’te yer almaya çağırarak “Türkiye'de de şirketlerimiz ‘Benim Metaverse stratejim ne’ diye kendilerine sormalılar. Şimdi yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak Metaverse dünyasına katılmanın tam zamanı” dedi