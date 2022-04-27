Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformu Instagram, uzun bir süredir 24 saatlik görüntülenme süresini aşan hikayeleri profile sabitlemeye izin veriyor. Arşivinizde ya da mevcut hikayeler arasında yer alan hikayelerinizi kategori ile profilinize ekleyebilirsiniz. Şimdi bu özelliğin benzeri gönderiler için sunulacak.

TechCrunch sitesinin haberine göre, Instagram kısa süre önce kullanıcıların fotoğraf ızgaralarının üzerinde belirli gönderileri vurgulamasına olanak tanıyan bir özelliği test etmeye başladı. Bir gönderinin üst kısmındaki üç nokta simgesine dokunarak ve yeni ‘profiline sabitle’ seçeneğini seçerek özelliğe erişmek mümkün olacak.

Instagram, “İnsanların profillerinde gönderilere yer vermelerini sağlayan yeni bir özelliği test ediyoruz” diyerek güncellemeyi açıkladı. Bu özelliğe dair ilk kanıtlar Ocak ayında tersine mühendis Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi.

Twitter ve TikTok dahil olmak üzere bazı sosyal medya platformları, gönderileri hemen hemen aynı şekilde vurgulamanıza olanak tanıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, çok gönderi paylaşan ve en iyi çalışmalarını sergilemek isteyen kişiler için özellikle yararlı bir özellik.

Instagram Reels'a yeni özellik: Formatlar kopyalanabilecek Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından olan Instagram, 'Reels' videolarını kopyalamayı sağlayacak 'şablonlar' özelliğini test aşamasında. Sosyal medya devi, bu özellik ile daha fazla kullanıcının Reels videosu çekmesini hedefliyor.

Kullanıcıları çileden çıkaracak! Instagram en yeni paylaşımları göstermeyecek Instagram, kullanıcıların daha yeni gönderileri görmesini imkansız hale getiren yeni bir etiket özelliğini test ediyor. Artık belirli bir etiket altındaki gönderilerde en son içerik kısmı olmayacak.