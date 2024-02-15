Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • ABD tarihinde ilk olabilir: 'Odysseus' uzaya gönderildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD tarihinde ilk olabilir: &#039;Odysseus&#039; uzaya gönderildi
    Nasa, Uzay, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin Ay yüzeyine yumuşak iniş yapacak ‘Odysseus’ isimli uzay aracı, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. İnişin başarılı olması durumunda ABD tarihinde bir ilk gerçekleşecek.

    ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan ‘Odysseus’, Intuitive Machines'in 'IM-1' misyonu kapsamında Ay'a iniş yapacak. 

    Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, uzay aracının, Ay'ın yörüngesine girmesi ve 22 Şubat'ta Ay'ın güney kutbu yakınlarına inmesi planlanıyor.

    ABD tarihinde ilk olabilir: 'Odysseus' uzaya gönderildi

    ABD TARİHİNDE İLK OLABİLİR

    Aracın başarılı bir iniş yapması durumunda, ‘Odysseus’, 1972'deki ‘Apollo 17’ misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk uzay aracı olacak. 

    Araç ayrıca NASA'nın Artemis Misyonu için planlanan 6 farklı yükü de taşıyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Teknoloji > ABD tarihinde ilk olabilir: 'Odysseus' uzaya gönderildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    OpenAI, video yapay zeka aracı Sora’yı tanıttı: Hollywood filmlerini aratmayacak! - TeknolojiHollywood filmlerini aratmayacak!Uzayda bir ilk daha: İki asteroitte su tespit edildi - TeknolojiUzayda bir ilk daha! Yapılan keşif insanlığı umutlandırdıUzmanlardan, itibarsızlaştırma saldırılarına bilimsel cevap: Kanserlere tedavi imkânı sağlayacak - TeknolojiUzmanlardan, itibarsızlaştırma saldırılarına bilimsel cevapGöklerdeki 'hayalet' ANKA-3! TUSAŞ, heyecanlandıran görüntüleri paylaştı - TeknolojiGöklerdeki 'hayalet' ANKA-3Nvidia yeni yapay zeka modelini tanıttı! Hem ücretsiz hem de internet olmadan çalışıyor - TeknolojiNvidia yeni yapay zeka modelini tanıttı! Hem ücretsiz hem de internet olmadan çalışıyorKacır’dan ‘uzay seyahati’ eleştirilerine cevap: Gezeravcı ISS’de bilimsel derinliği olan deneyler yaptı - TeknolojiKacır’dan ‘uzay seyahati’ eleştirilerine cevapÇok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı - TeknolojiÇok satılan akıllı telefonlar belli oldu! Zirve şaşırtmadıİlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı - Teknolojiİşte Alper Gezeravcı'nın yeni göreviOyunun kurallarını değiştiriyor! Yerli uydular sayesinde İHA'lar güvende - TeknolojiOyunun kurallarını değiştiriyor! Yerli uydular sayesinde İHA'lar güvendeBennu asteroidinden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları sonuca ulaştı: Eski bir okyanus dünyasından geldi - TeknolojiBilim insanları 6 ay sonunda şaşırtan sonuca ulaştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...