ABD tarihinde ilk olabilir: 'Odysseus' uzaya gönderildi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Şubat 2024 22:36 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 22:39 - Güncelleme:

Nasa, Uzay, Haber

Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD'nin Ay yüzeyine yumuşak iniş yapacak ‘Odysseus’ isimli uzay aracı, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. İnişin başarılı olması durumunda ABD tarihinde bir ilk gerçekleşecek.