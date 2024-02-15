ABD tarihinde ilk olabilir: 'Odysseus' uzaya gönderildi
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'nin Ay yüzeyine yumuşak iniş yapacak ‘Odysseus’ isimli uzay aracı, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. İnişin başarılı olması durumunda ABD tarihinde bir ilk gerçekleşecek.
ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan ‘Odysseus’, Intuitive Machines'in 'IM-1' misyonu kapsamında Ay'a iniş yapacak.
Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, uzay aracının, Ay'ın yörüngesine girmesi ve 22 Şubat'ta Ay'ın güney kutbu yakınlarına inmesi planlanıyor.
ABD TARİHİNDE İLK OLABİLİR
Aracın başarılı bir iniş yapması durumunda, ‘Odysseus’, 1972'deki ‘Apollo 17’ misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk uzay aracı olacak.
Araç ayrıca NASA'nın Artemis Misyonu için planlanan 6 farklı yükü de taşıyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı