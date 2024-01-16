Apple'dan çalışanlara 'ofisten çalış ya da terk et' ültimatomu

16 Ocak 2024 16:41 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:14

Teknoloji devi Apple, çalışanlarına adeta ültimatom vererek, taşınmak isteyip istemeyeceklerini seçmeleri için Şubat ayı sonuna kadar süre tanıdı. Bloomberg'in konuya yakın kişilerden edindiği bilgilere göre, Austin'e taşınmayan çalışanların 26 Nisan'da görevlerine son verilecek.

Apple'a yakın kaynaklar, 121 personelin çoğunluğunun yer değiştirmeye istekli olmadığını söyledi. Apple'ın sesli asistanı Siri üzerinde çalışan Data Operations Annotations ekibi üyelerine bu mesaj Çarşamba günü iletildi. Yer değiştirmenin ardından ekibin, Teksas'taki mevkidaşlarıyla birleşecekleri açıklandı.

APPLE, PERSONELLERİN İŞE GELİP GELMEDİĞİNİ TAKİP EDECEK

Platformer'dan Zoë Schiffer, Apple'ın Mart ayında çalışanların haftada en az üç gün ofise gitmesini gerektiren bir ofise dönüş talimatı yayınladığını ileri sürdü. Schiffer'ın iddiasına göre, Apple, çalışanların işe gelip gelmediğini personel girişlerinden takip edecek ve talimata uymayan personelleri uyaracak.

Business Insider'dan Hugh Langley, Apple'ın Nisan ayında kurumsal perakende bölümündeki çalışanları işten çıkaracağını iddia etti. Şirket, Geliştirme ve Koruma ekiplerindeki personellere yeniden iş başvurusu yapmalarını, aksi takdirde işten çıkarılacaklarını bildirdi.

TOPLU İŞTEN ÇIKARMALARA İMZA ATMADI

Meta, Amazon ve Google dahil olmak üzere diğer büyük teknoloji firmalarının çoğunun aksine Apple, geçen yıldan bu yana işgücünde toplu işten çıkarmalar yapmaktan kaçındı. CEO Tim Cook geçen yıl CNBC'ye verdiği bir röportajda bunun "son çare" olacağını ve şirketin tartıştığı bir konu olmadığını söylemişti.

Geçtiğimiz hafta dünyanın en değerli şirketi Apple'ın tahtını kısa süreliğine Microsoft ele geçirdi. Microsoft 2,89 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Apple'ınki biraz düştü ve 2,87 trilyon dolara geriledi.

Tim Cook'un yönetimindeki Apple, rakibi Huawei'nin yükselişe geçmesiyle Çin'de satışlarında düşüş gördü. Reuters'in haberine göre Apple, Çin'deki bazı iPhone'larda 70 dolara varan indirimler sunuyor.

Öte yandan, Apple, Şubat ayında Vision Pro adlı karma gerçeklik başlığını piyasaya sürecek. Analistler, piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra bu kulaklığın hemen satılmasını bekliyor.