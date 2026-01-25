Türkiye Gazetesi
Artık fonlar söz sahibi! TikTok’un ABD’ye satışı tamamlandı
TikTok’un ABD’deki çoğunluk hissesi, Çin merkezli ByteDance’tan yatırımcılara devredildi. ByteDance artık yalnızca yüzde 20 pay sahibi olacak.
Teknoloji 51 dk önce
Çin merkezli TikTok'un ABD biriminin çoğunluk hissesi, Trump yönetiminin yasaklama tehdidi öncesinde ByteDance tarafından Çin dışı yatırımcılara devredilerek satış anlaşması resmen tamamlandı.
- TikTok'un ABD biriminin satış anlaşması resmen tamamlandı.
- Çatı şirket ByteDance, ABD birimindeki çoğunluk hissesini Çin dışındaki yatırımcılara devretti.
- Anlaşma, Trump yönetiminin uygulamayı yasaklayacağı son tarihten hemen önce sonuçlandırıldı.
- ByteDance ABD’deki TikTok’un yüzde 20 payına sahip olacak; hisselerin yüzde 80’i yatırımcıların elinde bulunacak.
- Başlıca yatırımcılar arasında Oracle, Silver Lake ve Birleşik Arap Emirlikleri Devleti’ne bağlı MGX yer alıyor.
ÖMER TEMÜR - Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki satışını içeren anlaşma resmen tamamlandı. Buna göre çatı şirketi ByteDance, ABD birimindeki çoğunluk hissesini Çin dışındaki yatırımcılara devretti.
Anlaşma, Trump yönetiminin ByteDance’tan ayrılmadığı takdirde uygulamayı yasaklayacağı son tarihten hemen önce sonuçlandırıldı. Anlaşmaya göre ByteDance ABD’deki TikTok’un yalnızca yüzde 20 payına sahip olacak; hisselerin yüzde 80’i TikTok’un yatırımcılarının elinde bulunacak.
Oracle, Silver Lake ve Birleşik Arap Emîrlikleri Devleti’ne bağlı yatırım fonu MGX’in her biri yüzde on beşer pay alırken, Dell CEO’sunun yatırım şirketi de yatırımcılar arasında yer aldı.
