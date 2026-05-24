Global teknoloji markası TECNO'nun yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği yeni araştırma, kullanıcıların teknolojiyle kurduğu bağı ve değişen dijital alışkanlıklarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Sonuçlara göre, telefonun batarya seviyesi yüzde 20'nin altına düştüğünde gençlerin dijital etkileşimlerinde keskin bir düşüş yaşanıyor. Şarjın tamamen bitmesi ihtimaline karşı âdeta bir "sosyal çekilme" refleksi gösteren gençler; paylaşımlarını, mesajlaşmalarını ve aramalarını bilinçli olarak kısıtlıyor.

Araştırma, her üç gençten birinin şarj seviyesi yüzde 20 ile yüzde 40 arasına gerilediği an endişe duymaya başladığını, bu oran yüzde 10'un altına indiğinde ise tam bir kriz yönetimine dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Özellikle priz bulmanın zor olduğu dış mekânlarda gençlerin davranış modelleri kökten değişiyor. Ulaşılamaz olma korkusu yaşayan kullanıcıların büyük çoğunluğu, telefon kullanımını asgari seviyeye indirerek manuel bir dijital tasarruf dönemini başlatıyor.

Öyle ki, dışarıda vakit geçiren kullanıcıların yüzde 21'i, gittikleri mekânda masadan önce priz aradığını belirtiyor. Kullanıcıların yüzde 30'undan fazlası ise bu kaygıyı yenmek için yanında sürekli ek bir güç kaynağı (powerbank) taşıma ihtiyacı duyuyor.

Verilere göre, düşük batarya uyarısı alındığında kullanıcıların yüzde 46'sının ilk tepkisi güç tasarrufu modunu açmak olurken, yüzde 25'i doğrudan bir şarj noktasına koşuyor. Bütün bu değişimler, akıllı telefonların gençler için sıradan bir teknolojik cihazdan ziyade; sosyal iletişimin, günlük planlamanın ve dijital dünyaya bağlı kalmanın en hayati aracı olduğunu gösteriyor.

