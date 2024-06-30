EURO 2024'ü fırsata çevirdiler! Dolandırıcılar sahada

Siber saldırganlar, EURO 2024’ü fırsata çevirip futbolseverlerin kişisel ve finansal bilgilerini çalmak, var olmayan ürünleri satın almaya ikna etmek ve kötü amaçlı yazılım yüklemek için her yolu deniyor

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Dünyada ve Türkiye’de ilgiyle takip edilen UEFA EURO 2024 bütün hızıyla devam ediyor. Ancak bu durumu fırsata çeviren siber saldırganlar, dünyanın dört bir yanındaki futbolseveri tehdit eden dolandırıcılık yöntemleri geliştiriyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcısı olan Bitdefender’ın gerçekleştirdiği araştırma, saldırganların futbolseverlerin kişisel ve fi nansal bilgilerini çalmak, var olmayan ürünleri satın almaya ikna etmek ve hatta kötü amaçlı yazılım yüklemek için UEFA EURO 2024 markasını kullandığını ortaya koydu. Futbolseverlerin bu tür tehlikelerden kaçınmak için yalnızca resmi web sitelerini ve yayıncı kuruluşları dikkate alması gerektiğini ifade eden Laykon Bilişim’in operasyon direktörü Alev Akkoyunlu, en yaygın 4 EURO 2024 dolandırıcılığını ve dikkat edilmesi gereken tedbirleri paylaştı:

1. SAHTE BİLETLER:

Etkinliklerde sahte bilet satmak en eski dolandırıcılıklardan biri. Ancak dolandırıcılar, kurbanlarına yasal bilet sattıklarına ikna etmek için sosyal medyada reklam satın alacak ve sahte web siteleri kuracak kadar ileri gidebiliyor. Karaborsadan satın alınan biletler, dolandırıcılar tarafından yasal yollardan satın almış olsalar dahi, tespit edildiği zaman iptal ediliyor. Geçen yıl yüzlerce bileti iptal eden UEFA, bu yıl da aynı işlemi uyguluyor. Ayrıca EURO 2024 için fiziksel biletin bulunmadığı da unutulmamalı.

İlgili Haberler Umre dolandırıcısı fenomen kumarbaz çıktı! İşin içinde anne ve babası da var

2. SAHTE YAYIN SİTELERİ:

Google’da hızlı bir arama yapıldığında UEFA şampiyonasını ücretsiz olarak yayınlayan birçok site görülüyor. Ancak kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak için bu siteleri oluşturan saldırganlar, bazı durumlarda kurbanları finansal verilerini gönüllü olarak vermeye ikna etmek amacıyla çok küçük bir meblağ dahi talep edebiliyor.

İlgili Haberler Yapay zekâ ve dolandırıcılık

3. SAHTE FORMALAR:

Yeni geliştirilen bu yöntem ile dolandırıcılar, sahte forma satmakla kalmıyor, aynı zamanda yanıltıcı bilgiler yayarak insanları ürünlerin sahte olmadığına ikna etmeye çalışıyor. Bu sayede saldırganlar kendi sattıkları orijinal olmayan ürünleri satın almaya futbolseverleri teşvik ediyor.

4. SAHTE ANDROID UYGULAMALARI:

Kötü amaçlı uygulamaları yaygınlaştırmak için Google’ın Play Store uygulamasını kullanan saldırganlar, Truva Atı gibi yazılımlarla kişileri tehdit ediyor. Google, her ne kadar bu tür uygulamaları kaldırsa da üçüncü taraf web sitelerinde aynı tehlike devam ediyor. Veya şirketlerden gelen ve harika fırsatlar, promosyonlar veya ödüller sunan e-Postalara ve uygulamalara karşı dikkatli olun.