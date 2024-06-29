EURO 2024'te Almanya - Danimarka maçı yağmur sebebiyle durdu

Düzenleyen: Ahmet Polat 29 Haziran 2024 22:39 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 22:53 - Güncelleme:

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Avrupa Şampiyonası'nda Almanya - Danimarka maçı yoğun yağış ve gök gürültüsü sebebiyle yarıda kaldı. İngiliz hakem Michael Oliver, 35.dakikada oyunu durdurdu ve takımları soyunma odasına davet etti.