EURO 2024'te Almanya - Danimarka maçı yağmur sebebiyle durdu
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
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Avrupa Şampiyonası'nda Almanya - Danimarka maçı yoğun yağış ve gök gürültüsü sebebiyle yarıda kaldı. İngiliz hakem Michael Oliver, 35.dakikada oyunu durdurdu ve takımları soyunma odasına davet etti.
EURO 2024'te son 16 karşılaşmasında Almanya ve Danimarka'yı karşı karşıya getiren maç, yağmur sebebiyle durdu. Karşılaşmanın 35.dakikasında İngiliz hakem Michael Oliver, oyuncuları yedek kulübesine gönderdi.
Yedek kulübesindeki bekleyişin ardından yağmur durmadığı için hakem oyuncuları soyunma odasına davet etti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor