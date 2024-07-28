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Gram altın blockchain ile buluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gram altın blockchain ile buluştu

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gram altın Türkiye'de ilk defa blockchain ile buluştu. Altın yatırımcısı, dijital ortamda 7 gün 24 saat Gram Gold (GRAMG) ile güvenilir alım-satım yapabiliyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’nin köklü kripto varlık alım satım platformu Bitlo, altını  blockchain ile buluşturuyor. Yatırımcılar dijital altın Gram Gold (GRAMG) ile 7/24 saat hızlı ve güvenilir alım-satım yapabiliyor.

Türkiye’nin ilk dijital gram altını GRAMG’ye yatırımcı ilgisinin 120 milyon TL’ye ulaştığını ifade eden Bitlo CEO’su Mustafa Alpay “Bugün 1 Türk lirasıyla bile GRAMG alabilirsiniz. Sadece GRAMG de değil; Gram Gümüş Token, Gram Plantin Token, bunların ons versiyonları ve diğer rezerv kripto paralarımızın büyüklüğü 250 milyon Türk lirasının üzerinde. Bunları www.token.com.tr  adresinden ayrı ayrı rezerv kanıtı sayfasından paylaşıyoruz. Gelecek yıl GRAMG’nin artık Türkiye’deki tüm altın yatırımcıları tarafından bilinen, kullanılan bir ürün olmasını umuyoruz” dedi

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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