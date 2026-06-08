Günlük hayatın her alanına giren yapay zekâ korkutuyor. Uzmanlar “Artık kendi kodunu yazan yapay zekâ insanlık için tehlikeli bir hâle geliyor” diye uyardı.

Yapay zekâ teknolojilerinin kendi kodlarını yazarak insansız şekilde ilerleyebileceği eşiğe yaklaşmasıyla beraber ülke ve şirketler bu konuda tedbir alınması çağrılarında bulundu.

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SANILANDAN ÇOK DAHA YAKIN!

Bir yapay zekâ modelinin insan müdahalesi olmaksızın kendi halefini tasarlayıp eğitebildiği teorik eşiğin aşılmasının sanılandan çok daha yakın olduğunu ve otonom yazılım döngülerinin kurulduğunu belirten ABD yapay zekâ şirketi Anthropic, Claude yazılım sisteminin kendi üretim kod tabanına entegre edilen kodların yüzde 80’inden fazlası doğrudan modelin kendisi tarafından yazıldığını ve bu oranın 2025 yılı başlarında tek haneli rakamlarda olduğunu vurguladı.

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"YAPAY ZEKÂYI DURDURALIM"

Yapay zekânın 5 aşamalı yolculuğunda 4. aşamada olunduğunu belirten şirket “Yatırımlara ara verip yapay zekâyı durduralım” çağrısı yaptı. Bu tür çağrılar her geçen gün artarken, her geçen gün artan yapay zekâ harcamalarının 2027 yılında 3,49 trilyon dolara yükseleceği öngörülüyor.

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