Instagram CEO’su Adam Mosseri’ye göre yapay zekâ, gerçek ile sahtenin arasındaki çizgiyi neredeyse tamamen sildi, fotoğraf ve videolara duyulan güven hızla eriyor.

ÖMER TEMÜR- "Gözümle görmeden inanman” sözü artık tarihe karışıyor. Yapay zekâ ile gerçek ve sahteyi ayırt etmek neredeyse imkânsız hâle geldi. Instagram CEO’su Adam Mosseri, dijital dünyada gerçeklik algısının tamamen değiştiğini ve artık gördüğümüz hiçbir şeye doğrudan güvenemeyeceğimizi belirtti. Mosseri’ye göre, fotoğraf ve videoların gerçek anları yansıttığına dair eski varsayımlar geçerliliğini kaybetti. Yapay zekânın gelişimiyle birlikte sahte içeriklerin gerçeğinden ayırt edilemez hâle gelmesi, kullanıcıların dijital içeriklere şüpheyle yaklaşmasına sebep oluyor. Bu sürece uyum sağlamanın ise toplum için yıllar alacağı ifade ediliyor.

KUSURLARI DA TAKLİT EDİYOR

Mosseri, yapay zekânın yakında insan elinden çıkmış gibi görünen kusurları da taklit edebileceğini vurguladı. Bu noktada içeriğin nasıl göründüğünden ziyade, içeriği kimin paylaştığının önem kazanacağını belirtti.

Kamera üreticilerinin hâlâ 2015 yılının profesyonel fotoğrafçılık estetiğine odaklanmasını yanlış bir strateji olarak değerlendiren Mosseri, kusursuz görüntülerin artık yapay zekânın bir işareti olarak algılandığını savundu. Ona göre, dijital kameraların gerçek dünyayı olduğu gibi yansıtmak yerine mükemmelliği kovalaması, onları gerçeklikten uzaklaştırıyor. Gelecekte gerçek içerikleri ayırt etmek için kriptografik imzalar ve dijital parmak izleri gibi teknolojik çözümlerin kullanılması planlanıyor.

Instagram’ın bu yeni döneme hızla uyum sağlaması gerektiğini dile getiren Mosseri, yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin mutlaka etiketlenmesi gerektiğini ifade etti. Platformun gelecekteki hedefi, orijinal içeriği ön plana çıkaran sistemleri iyileştirmek olacak. Bu süreçte içeriklerin kaynağını doğrulamak, dijital dünyada güvenin yeniden inşa edilmesi için kritik bir rol oynayacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası