Merakla beklenen katlanabilir iPhone modeline dair somut bilgiler gelmeye başladı. Ünlü teknoloji analisti Jeff Pu, Apple'ın 2026 stratejisine dair hazırladığı yeni raporunda, "iPhone Fold" olarak adlandırılan cihazın ve iPhone 18 Pro serisinin teknik detaylarını paylaştı. Katlanabilir iPhone modelinin fiyatının da cep yakacağı belirtiliyor. Türkiye’de satış fiyatı 200 bin TL’ye kadar çıkabilir.

Teknoloji dünyası analisti Jeff Pu tarafından yayımlanan son rapor Apple hayranlarını heyecanlandırdı. Raporda teknoloji dünyasının merakla beklediği katlanabilir ekranlı model iPhone Fold ile eylülde tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max'in teknik özelliklerine yer verildi.

FACE ID YERİNE TOUCH ID GELEBİLİR

Jeff Pu'nun raporundaki en dikkat çekici detaylardan biri, katlanabilir iPhone'un güvenlik biyometrisiyle ilgili. Analiste göre Apple, bu yeni formda Face ID yerine Touch ID teknolojisine geri dönebilir. Cihazın tasarımı ise titanyum ve alüminyum karışımı bir kasadan oluşacak.

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı, fiyatı bile belli

KİTAP GİBİ KATLANACAK

Rapora göre, üç modelde Apple üretimi A20 Pro işlemci ve yapay zeka işlemlerini desteklemek için LPD5 teknolojili 12GB RAM ile donatılacak. Kitap gibi katlanması beklenen iPhone Fold'un kapalı haldeki dış ekranı 5.3 inç, açıldığında ise 7.8 inçlik ekran sunacak.

KAMERA PERFORMANSI

Kamera bölümünde ise 18 Pro'larda hepsi 48 MP olan ana kamera, ultra geniş açı ve periskop telefoto kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise 18 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Fold'da da hem içeri de hem dışarıda bir ön kamera yer alacak.

YAPAY ZEKA PERFORMANSI ARTACAK

Apple'ın yeni modellerinde TSMC'nin yeni nesil N2 (2nm) üretim sürecine geçiş yapması ve WMCM paketleme teknolojisini kullanması bekleniyor. Bu hamleler, cihaz üzerindeki yapay zeka performansını ve Siri'nin kabiliyetlerini ciddi oranda artıracak.

APPLE 2026’DA PAZAR PAYINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Jeff Pu'ya göre genel akıllı telefon pazarı 2026 yılında yüzde 4 oranında daralmasını beklenirken, Apple'ın bu trendin aksine yüzde 2'lik bir büyüme ile 250 milyon sevkiyat rakamına ulaşacağını öngörüyor. Katlanabilir iPhone ve yapay zeka odaklı donanım güncellemelerinin, Apple'ın pazar payını yüzde 21'e yükseltmesinde kritik rol oynaması bekleniyor.

İPHONE 18’LER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın bu yıl 26 Eylül’de iPhone 18 Pro, Pro Max ve iPhone Fold ile karşımıza çıkacağı, giriş seviyesi modeller iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin ise bir sonraki bahar döneminde tanıtılacağı tahmin ediliyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Daha önce çıkan bilgilerde iPhone Fold'un fiyatının 2 bin 399 dolar seviyesinde olacağı iddia edilmişti. Android tarafındaki katlanabilir modellere göre oldukça yüksek olan bu fiyat son gelen bilgilere göre biraz güncellenmiş gibi. iPhone Fold 2 bin dolardan piyasaya çıkması bekleniyor. Katlanabilir iPhone'un Türkiye fiyatının ise 175 bin TL ile 200 bin TL arasında olması bekleniyor.

iPhone 18 Pro ve Pro Max detayları:

Ekran Boyutları: Pro modeli 6.3 inç, Pro Max ise 6.9 inç ekranla devam edecek.

Pro modeli 6.3 inç, Pro Max ise 6.9 inç ekranla devam edecek. RAM: Tüm Pro modelleri, gelişmiş yapay zeka yüklerini kaldırabilmek için standart olarak 12 GB LPDDR5 RAM ile gelecek.

Tüm Pro modelleri, gelişmiş yapay zeka yüklerini kaldırabilmek için standart olarak 12 GB LPDDR5 RAM ile gelecek. Kamera: 48 MP ana kamera ve geliştirilmiş 18 MP ön kamera.

iPhone Fold'un beklenen donanım özellikleri:

Ekran: 7.8 inç iç ekran (katlanabilir) ve 5.3 inç dış ekran.

7.8 inç iç ekran (katlanabilir) ve 5.3 inç dış ekran. İşlemci: Apple’ın 2nm üretim süreciyle hazırlanan yeni A20 Pro yongası.

Apple’ın 2nm üretim süreciyle hazırlanan yeni A20 Pro yongası. Bellek: Yapay zeka işlemlerini desteklemek için 12 GB RAM.

Yapay zeka işlemlerini desteklemek için 12 GB RAM. Kamera: Hem içte hem dışta 18 MP ön kameralar; arkada ise 48 MP ana kamera kurulumu.

