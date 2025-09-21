Kazadan zafer doğdu, 4 saatte İHA’yı ayağa kaldırdılar! İTÜ'lü gençler savaş dronunda seri üretime hazırlanıyor

İTÜ çatısı altında faaliyet gösteren Gökbörü Havacılık ve Uzay Takımı, TEKNOFEST’te İHA ve roket projeleriyle önemli başarılar elde ederek dikkat çekti.

SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Genç ekip, hem Savaşan İHA hem de Sıvı Yakıtlı Roket Motoru yarışmalarında derece ve birincilikler kazanarak Türk gençliğinin azim ve kararlılığını ortaya koymak istediğini belirtti. Ayrıca ekip, rapor aşamasının ardından seri üretim için hazır olacaklarını belirtti.

İlgili Haber Deprem anında saniyelerle hayat kurtaracak! Genç mucitlerden TEKNOFEST'te aktif koruma sistemi projesi KızılAI, riski en aza indiriyor! İhlas Vakfı 'MediCode' ekibinden TEKNOFEST'te büyük başarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) çatısı altında çalışmalarını sürdüren Gökbörü Havacılık ve Uzay Takımı, geliştirdikleri özgün projelerle havacılık ve uzay alanında adından söz ettirmeye devam ediyor.

KAZA KIRIMIN ARDINDAN 4 SAATLİK KURTULUŞ

Genç ekip, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yarıştıkları projelerle önemli dereceler elde etti.

Geçtiğimiz yıl Savaşan İHA Yarışması’nda finale kalarak değerli tecrübeler kazanan takım, bu yıl da yarışma 4.’sü oldu. İlk gün yaşanan kaza kırımın ardından yalnızca dört saat içinde İHA’larını yeniden uçuşa hazır hale getiren ekip, “Feza” adını verdikleri araçla kalkış, iniş ve kamikaze görevlerini başarıyla tamamladı.

ÇITAYI YÜKSELTEN EKİP

Zorlu şartlara rağmen yarışmanın tüm etaplarında mücadele eden gençler, toplamda üç kez kamikaze görevini gerçekleştirmeyi başardı.

Takımın bir diğer kolu olan Roket Takımı ise geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez başarılan dikey iniş ile yarışma tarihine adını yazdırarak birincilik elde etti. Bu yıl ise çıtayı daha da yukarı taşıyan gençler, Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Yarışması’na katıldı. Uzun soluklu yarışmanın ÖTR rapor aşamasında birincilik elde eden ekip, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

TÜRK GENÇLİĞİ İÇİN İLHAM VEREN PROJELER

Projeleriyle Türk gençliğinin azim ve kararlılığını ortaya koymak isteyen Gökbörü Havacılık ve Uzay Takımı, Türkiye Gazetesi’ne verdikleri röportajda hedeflerinin hem milletimize hem de insanlığa değer katmak olduğunu vurguladı.