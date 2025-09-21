Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Kazadan zafer doğdu, 4 saatte İHA’yı ayağa kaldırdılar! İTÜ'lü gençler savaş dronunda seri üretime hazırlanıyor

Kazadan zafer doğdu, 4 saatte İHA’yı ayağa kaldırdılar! İTÜ'lü gençler savaş dronunda seri üretime hazırlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İTÜ çatısı altında faaliyet gösteren Gökbörü Havacılık ve Uzay Takımı, TEKNOFEST’te İHA ve roket projeleriyle önemli başarılar elde ederek dikkat çekti. Genç ekip, hem Savaşan İHA hem de Sıvı Yakıtlı Roket Motoru yarışmalarında derece ve birincilikler kazanarak Türk gençliğinin azim ve kararlılığını ortaya koymak istediğini belirtti. Ayrıca ekip, rapor aşamasının ardından seri üretim için hazır olacaklarını belirtti.

İTÜ çatısı altında faaliyet gösteren Gökbörü Havacılık ve Uzay Takımı, TEKNOFEST’te İHA ve roket projeleriyle önemli başarılar elde ederek dikkat çekti.

Kazadan zafer doğdu, 4 saatte İHA’yı ayağa kaldırdılar! İTÜ'lü gençler savaş dronunda seri üretime hazırlanıyor - 1. Resim

SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Genç ekip, hem Savaşan İHA hem de Sıvı Yakıtlı Roket Motoru yarışmalarında derece ve birincilikler kazanarak Türk gençliğinin azim ve kararlılığını ortaya koymak istediğini belirtti. Ayrıca ekip, rapor aşamasının ardından seri üretim için hazır olacaklarını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) çatısı altında çalışmalarını sürdüren Gökbörü Havacılık ve Uzay Takımı, geliştirdikleri özgün projelerle havacılık ve uzay alanında adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Kazadan zafer doğdu, 4 saatte İHA’yı ayağa kaldırdılar! İTÜ'lü gençler savaş dronunda seri üretime hazırlanıyor - 2. Resim

KAZA KIRIMIN ARDINDAN 4 SAATLİK KURTULUŞ

Genç ekip, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yarıştıkları projelerle önemli dereceler elde etti.

Geçtiğimiz yıl Savaşan İHA Yarışması’nda finale kalarak değerli tecrübeler kazanan takım, bu yıl da yarışma 4.’sü oldu. İlk gün yaşanan kaza kırımın ardından yalnızca dört saat içinde İHA’larını yeniden uçuşa hazır hale getiren ekip, “Feza” adını verdikleri araçla kalkış, iniş ve kamikaze görevlerini başarıyla tamamladı.

Kazadan zafer doğdu, 4 saatte İHA’yı ayağa kaldırdılar! İTÜ'lü gençler savaş dronunda seri üretime hazırlanıyor - 3. Resim

ÇITAYI YÜKSELTEN EKİP

Zorlu şartlara rağmen yarışmanın tüm etaplarında mücadele eden gençler, toplamda üç kez kamikaze görevini gerçekleştirmeyi başardı.

Takımın bir diğer kolu olan Roket Takımı ise geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez başarılan dikey iniş ile yarışma tarihine adını yazdırarak birincilik elde etti. Bu yıl ise çıtayı daha da yukarı taşıyan gençler, Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Yarışması’na katıldı. Uzun soluklu yarışmanın ÖTR rapor aşamasında birincilik elde eden ekip, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kazadan zafer doğdu, 4 saatte İHA’yı ayağa kaldırdılar! İTÜ'lü gençler savaş dronunda seri üretime hazırlanıyor - 4. Resim

TÜRK GENÇLİĞİ İÇİN İLHAM VEREN PROJELER

Projeleriyle Türk gençliğinin azim ve kararlılığını ortaya koymak isteyen Gökbörü Havacılık ve Uzay Takımı, Türkiye Gazetesi’ne verdikleri röportajda hedeflerinin hem milletimize hem de insanlığa değer katmak olduğunu vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan sosyal medya kullanıcılarına uyarı: Emin olmadan paylaşmayınKasımpaşa-Fenerbahçe ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler oynayacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KızılAI, riski en aza indiriyor! İhlas Vakfı 'MediCode' ekibinden TEKNOFEST'te büyük başarı - TeknolojiCepteki asistan! Riski en aza indiriyorDeprem anında saniyelerle hayat kurtaracak! Genç mucitlerden TEKNOFEST'te aktif koruma sistemi projesi - TeknolojiDeprem anında saniyelerle hayat kurtaracak!TEKNOFEST'te son gün heyecanı! Gösteriler adeta nefes kesti - TeknolojiTEKNOFEST İstanbul'da son gün coşkusuKeenetic ile interneti ders saatine göre ayarlayın - TeknolojiKeenetic ile interneti ders saatine göre ayarlayınTercihe göre tıklama sesi! PRO X2 SUPERSTRIKE tanıtıldı - TeknolojiTercihe göre tıklama sesi! PRO X2 SUPERSTRIKE tanıtıldıBoyun masajı yapan kablo Türkiye’de - TeknolojiBoyun masajı yapan kablo Türkiye’de
Sonraki Haber Yükleniyor...