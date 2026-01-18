2026, yapay zekânın yalnızca komut alan bir teknoloji olmaktan çıkıp karar veren, planlayan ve insanlarla birlikte çalışan bir iş ortağına dönüştüğü yıl olacak.

ÖMER TEMÜR- Yapay zekânın gerçek etkisiyle yüzleşmeye hazır mısınız? 2026 yılı tam da böyle bir yıl olacak. 2026, yapay zekânın bir araç olmaktan çıkıp bir ortak hâline geldiği; çalışma, üretme ve problem çözme biçimlerimizi dönüştürdüğü yıl olacak.

Yapay zekâ, farklı sektörlerde yalnızca soruları cevaplayan bir araçtan, insanlarla birlikte çalışan ve uzmanlıklarını güçlendirmelerine destek sunan bir iş ortağı olmaya doğru evrilecek.

Bu dönüşümün merkezinde ise Agentic Al (Agent-based Artificial Intelligence) yer alıyor. Agentic Al, çevreden topladıkları verileri analiz ederek insana ihtiyaç duymadan kendi kendine karar alabiliyor. Mevcut yapay zekâ sistemlerine göre yüzde 50 daha fazla performans sunan agentic yapay zekâ örneğin, bir finans kurumunda piyasa verilerini analiz ederek yatırım kararı alabiliyor.

Pilot uygulama dönemi bitti, sahaya iniyorlar: Agentic yapay zeka dönemi

Bugün yapay zekâda pilot ve deneme projeleri döneminin kapandığını belirten UiPath’ın Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora “Şirketler; artan operasyonel karmaşıklık, veri patlaması ve yatırım geri dönüşü baskısı altında. Bu nedenle kurumsal yapay zekâ artık yalnızca teknolojiyi denemek ya da etkileyici demolar üretmek için kullanılan bir alan değil; doğrudan verimlilik, hız ve kârlılık oluşturan somut iş sonuçları üretmek zorunda.

Agentic otomasyon, bu dönüşümü mümkün kılan yeni nesil yaklaşımı ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, tekil görevleri otomatikleştiren klasik RPA’dan çok daha öte bir noktaya gidiyor. Bağlamı anlayan, bir sonraki en iyi aksiyonu planlayan; robotlar, ajanlar, API’ler, uygulamalar ve insanlar arasında süreçleri uçtan uca yöneten sistemlere ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle 2028 itibarıyla kurumsal kararların yaklaşık yüzde 15’inin yapay zekâ ajanları tarafından alınması bekleniyor. Dolayısıyla, yapay zekâ artık yalnızca bir araç değil; hedefleri anlayan, birlikte düşünen ve işin sorumluluğunu paylaşan gerçek bir ekip üyesi hâline geliyor” dedi.

HPE Networking Ülke Müdürü Pelin Alp de otonom yapay zeka ajanları ile ağların artık yalnızca “kendi kendini onaran” yapılar olmanın ötesine geçip kullanıcı deneyimini proaktif biçimde optimize eden sistemlere dönüşeceğini söyledi.

Alp “Ağ anahtarlarına ve erişim noktalarına gömülü yapay zekâ ajanları; davranış kalıplarını yorumlayacak, hizmet ihtiyaçlarını öngörecek ve kullanıcılar yavaşlama hissetmeden önce düzeltici adımları atacak. Bu durum, ağın kullanıcılara sadece gerçek zamanlı uyum sağlamasını değil, olumsuz etkilerin dakikalar, hatta saatler öncesinden tahmin edilmesini mümkün kılacak. Donanım RMA süreçleri tamamen otomatikleşecek; yapay zekâ arızayı tespit edip doğrulayacak, destek kaydını açacak ve kullanıcı ya da yönetici herhangi bir sorunu fark etmeden önce yedek donanım sevkiyatını başlatacak” diye konuştu.

AJANLARLA İTTİFAK ÇAĞI

Microsoft Yapay Zekâ Deneyimleri Ürün Şefi Aparna Chennapragada’ya göre 2026, teknoloji ve insanlar arasındaki ittifakların yeni çağı olacak.

Son yıllarda odak yapay zekânın soruları cevaplaması ve problemleri mantık yürüterek çözmesi üzerineyken, sıradaki dalga gerçek iş birliği üzerine olacak. “Gelecek insanları değiştirmekle ilgili değil; onları güçlendirmekle ilgili” diyen Cheenapragada’ya göre yapay zekâ ajanları dijital çalışma arkadaşlarımız olacak.

Üç kişilik bir ekibin, yapay zekânın veri işleme, içerik oluşturma ve kişiselleştirme gibi işleri üstlendiği bir dünyada, küresel bir kampanyayı birkaç günde başlatabilecek noktaya geleceğiz. İnsanlar ise strateji ve üretkenliği yönetecek.

Chennapragada’nın meslek profesyonellerine tavsiyesi ise yapay zekâ ile rekabet etmek yerine onunla birlikte çalışmayı öğrenmeleri. Ona göre önümüzdeki yıl “insan rolünü elimine edenlerin değil onu ileri taşıyanların yılı” olacak.





