Rusya’da dijital oyun platformu Roblox’a uygulanan erişim engelinin kaldırıldığı açıklandı. Yetkililer, platformun çocuk güvenliği ve içerik denetimi konularında gerekli düzenlemeleri yaptığını bildirdi.

Rusya’da dijital oyun platformu Roblox’a yönelik erişim engelinin kaldırıldığı duyuruldu. Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, platformun ülke mevzuatına uyum sağladığı ve gerekli güvenlik şartlarını yerine getirdiği ifade edildi.

EK ÖNLEMLER ALINDI

Açıklamada, Roblox’un kullanıcı güvenliğine yönelik ek önlemler aldığı ve özellikle çocuk kullanıcıların korunmasına ilişkin düzenlemeleri hayata geçirdiği belirtildi. Bu kapsamda, oyunlara erişimin yaş gruplarına göre sınırlandırılmasına yönelik sistemlerin devreye alındığı aktarıldı.

Platformun ayrıca istenmeyen içeriklerin yayılmasının önlenmesi için ek taahhütlerde bulunduğu kaydedildi.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ile Roskomnadzor’un daha önce Roblox’a yönelik erişim engelinin kaldırılması için güvenlik birimlerine başvuruda bulunduğu hatırlatıldı.

Roblox’a Aralık 2025’te, bazı içeriklere ilişkin gerekçelerle erişim engeli getirilmişti.

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