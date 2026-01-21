OpenAI CEO’su Sam Altman, teknoloji dünyasının iki güçlü ismi arasında süregelen yapay zeka tartışmasında Elon Musk’a sert bir cevap verdi.

Elon Musk, OpenAI'nin chatbot'unun 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana dokuz çocuk ve yetişkinin ölümüyle ilişkilendirildiğini belirten bir paylaşıma cevap olarak "Sevdiklerinizin ChatGPT'yi kullanmasına izin vermeyin" diyerek son gerginliği başlattı.

Open AI CEO’su Sam Altman bu yoruma doğrudan cevap vererek Musk’ın eleştirilerini “çelişkili” bulduğunu belirtti. Altman’ın mesajında, Musk’ın bazen ChatGPT’yi çok kısıtlayıcı bulduğu, bu gibi durumlarda ise yeterince güvenli olmadığı ve gevşek davrandığını savunduğu gibi tutarsızlıklar olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca Altman, ChatGPT’nin dünya çapında yaklaşık bir milyar kullanıcıya hizmet verdiğini ve bazı kullanıcıların “çok kırılgan ruh hallerinde olabileceğini” vurguladı. Bu nedenle OpenAI’nin güvenlik sistemlerini geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

OpenAI CEO’su Sam Altman

TESLA’YA AUTOPİLOT ELEŞTİRİSİ: HİÇ PİYASAYA SÜRMEMELİYDİ

Altman, tartışmayı genişleterek Musk’ın kendi ürünlerine de dikkat çekti. Tesla’nın Autopilot sürüş yardım sisteminin güvenliğine yönelik eleştirilerde bulunan Altman, bu teknolojiyle ilişkili olarak 50’den fazla ölüm vakasının bulunduğunu öne sürdü. Musk’ın bu konudaki yaklaşımını da eleştiren Altman, kendisinin bir kere Tesla kullandığını belirtirken, Autopilot’un “güvenli olmaktan uzak” olduğunu dile getirdi. Altman, “İlk düşüncem Tesla'nın bunu piyasaya sürmesinin hiç de güvenli bir şey olmadığıydı." dedi.

Altman ayrıca Musk’ın AI girişimi olan xAI ve onun stratejilerine göndermede bulunarak, “Grok kararları” üzerinden de eleştiri yaptı, ancak bu konuda ayrıntıya girmedi.

Elon Musk

MUSK VE ALTMAN ÇEKİŞMESİ

Musk ve Altman arasındaki çekişme, ikilinin 2015 yılında kamu yararına yapay zeka geliştirmeye odaklanan kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kurduğu OpenAI'nin ilk günlerine dayanıyor. Musk, 2018'de OpenAI yönetim kurulundan ayrıldı ve daha sonra kuruluşun kar amacı güden bir yapıya geçişini ve Microsoft ile yakın ortaklığını eleştirdi.

O zamandan beri Musk, Altman'ı OpenAI'nin orijinal misyonunu terk etmekle defalarca suçlarken, Altman ise şirketin evrimini gelişmiş yapay zeka araştırmalarını finanse etmek için gerekli olarak savundu. Bu ayın başlarında, Musk'ın kendi chatbot'u Grok, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu kullanıcıların cinsel içerikli deepfake'lerini üretmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

