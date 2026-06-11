Türk üniversiteleri, Çin’de düzenlenen Küresel Huawei ICT Competition 2025-2026 Finali’nde büyük bir başarıya imza atarak 4 farklı kategoride 5 ödül kazandı. Ağ, inovasyon, programlama ve bulut teknolojileri alanlarındaki dereceler, Türkiye’nin bilişim alanındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Bu sonuç, Türk mühendislik ve akademik birikiminin uluslararası arenadaki gücünü tescilledi.

Küresel Huawei Bilişim Teknolojileri Yarışması'nda (Huawei ICT Competition 2025-2026 Global Final) mücadele eden Türk takımları, dört farklı kategoride 5 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen yarışmanın kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yıl 100'den fazla ülke ve bölgeden, 2 bini aşkın yükseköğretim kurumundan 220 binden fazla üniversite öğrencisi ve öğretim üyesinin katıldığı yarışmada, ulusal ve bölgesel elemeleri geçen 49 ülke ve bölgeden 177 takım küresel finale yükseldi.

Türkiye'yi temsil eden takımlar, finalde dört farklı kategoride kürsüye çıktı. 'Ağ' kategorisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi takımı, birincilik ödülünün sahibi oldu.

'İnovasyon' kategorisinde Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi temsilcilerinden oluşan takım ikinciliği elde etti.

Programlama kategorisinde ise Karadeniz Teknik Üniversitesi takımı üçüncülüğü kazandı. 'Bulut Teknolojileri' kategorisinde ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi takımı ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yarışmanın 'En Değerli Danışman Ödülü'ne ise Yalova Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özen layık görüldü. Dört farklı kategoride kazanılan ödüllerle taçlanan bu başarı, Türkiye'nin bilişim yeteneği ekosistemindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

BİLİŞİMDEKİ YETENEK AÇIĞINA KARŞI KÜRESEL BİR PLATFORM

Dijital dönüşüm hız kazandıkça yapay zeka, bilişim, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında nitelikli uzmanlara duyulan ihtiyaç artarken, yetişmiş uzman sayısı bu talebi karşılamaktan uzak kalıyor. Huawei ICT Competition, bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla 'Uygulama', 'İnovasyon', 'Programlama', 'Meydan Okuma', 'Girişimcilik' ve 'Eğitim' gibi farklı kategorilerde gerçekleştiriliyor.

Yarışma, katılımcıların teknik ve uygulama becerilerini geliştirerek gerçek dünya sorunlarına çözüm üretebilecekleri uluslararası bir platform sağlıyor. Üniversitelerle gerçekleştirilen iş birlikleri ve paylaşılan ders içerikleriyle etkinlik, uygulamalı becerilerin güçlendirilmesine ve öğrencilerin dijital ekonominin değişen ihtiyaçlarına hazırlanmasına odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, 'Ülkemizi teknolojinin ve inovasyonun küresel zirvesine taşıyan vizyoner gençlerimizi, onlara rehberlik eden değerli akademisyenlerimizi ve destekleyen üniversitelerimizi yürekten kutlarız.' değerlendirmesinde bulundu.

UNESCO Eğitimde Bilgi Teknolojileri Enstitüsü Direktör Vekili ve Eğitimde Teknoloji ve Yapay Zeka Bölümü Başkanı Shafika Isaacs, UNESCO ile Huawei arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak, katılımcıları gösterdikleri performans için tebrik etti.

Yapay zekanın geleceğinin hükümetler, uluslararası kuruluşlar, akademi ve sektör arasındaki işbirliğiyle şekilleneceğinin de altını çizen Isaacs, 'Öğrenciler, yeni nesil teknolojileri kullanarak kültürel sınırların ötesinde, gerçek dünya sorunlarına çözüm üretme becerilerini ortaya koydular.' ifadelerini kullandı.

Isaacs, katılımcıların yalnızca yaratıcılıklarını değil, eğitimin amacını da yansıtan sorumlu bir teknoloji yaklaşımını sergilediklerini de kaydetti.

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