25 Aralık 2023 17:34 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:35

Yalnızca davetlilerin katılabildiği merkezi olmayan sosyal ağ Bluesky, halka açılma yolunda küçük adımlar atıyor. CEO Jay Graber bu hafta Bluesky gönderilerinin artık bir kişi oturum açmış olsa da olmasa da görüntülenebileceğini duyurdu; bu da içerikleri Bluesky hesabı olmayan arkadaşlarınızla doğrudan paylaşabileceğiniz anlamına geliyor.

Bluesky'ın şu ana kadar yaklaşık 2,6 milyon kullanıcısı olmasına rağmen, bu havuz daha geniş kamu kayıtlarına kapalı olduğundan hala nispeten küçük. Şirketin geçen ay tanıtımını yaptığı yeni halka açık web arayüzü, Bluesky gönderilerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak.

BLUESKY LOGOSU DEĞİŞTİ

X'e (Twitter) alternatif olarak kurulan Bluesky, bu değişimi işaretlemek için yeni logosu olarak mavi bir kelebek olarak değiştirdi, hazır bir fotoğraf gibi görünen bulutlu gökyüzü temalı logo gitti.

CEO Jay Graber, değişikliklerle ilgili bir blog yazısında "Krizalitinden çıkan bir kelebek gibi, açılmaya başlıyoruz" diye yazdı.

Graber ayrıca birçok Bluesky kullanıcısının zaten sosyal ağ sembolü olarak kelebek emojisini kullandığını belirtiyor. Graber, "Onu sevdik ve yayıldıkça benimsedik" dedi.