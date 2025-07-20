Üç bin kişiye yeni istihdam! Kritik teknolojilere 1,7 milyar liralık dev destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kritik teknolojilere yapılacak 1,7 milyar liralık dev destek ile 3 bin kişilik yeni istihdam sağlanacağını açıkladı.

ÖMER TEMÜR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı’nın sonuçlandığını açıkladı.

Çağrı kapsamında kritik teknolojilere destek vereceklerini belirterek “Yüksek katma değerli üretim altyapısını güçlendirecek ve kritik teknolojilere yönelik hedeflerimizi gerçeğe dönüştürecek 39 milyar TL büyüklüğündeki 72 projeyi destekliyoruz. Biyoteknoloji, ileri malzeme, elektronik, yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri, afet teknolojileri gibi stratejik alanlara odaklanan projelerle; yapay zekâ tabanlı uygulamalardan dijital ikiz platformlarına, özel amaçlı sınai robotlardan otonom mobil robotlara, insan kaynaklı doku jenerasyonundan biyoteknolojik ilaçlara, otonom forkliftlerden çok kademeli turbo kompresörlere kadar birçok kritik yatırım konusunda ülkemizde kapasite oluşturacağız” dedi.

TÜBİTAK aracılığıyla AR-GE projelerine kullandırılacak 1,7 milyar lira destekle 10 yılda 558 milyar TL’lik katma değer oluşturmaya dile getiren Bakan Kacır “Desteklerle 3.000 yeni istihdam sağlanacak. Yılda 6,7 milyar dolar ithalata, 3,6 milyar dolar cari açığa neden olan ürünlerin yerli ve millî imkânlarla üretilmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sunulacak. Millî Teknoloji Hamlesi hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.