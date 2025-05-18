Ücretsiz dönüştürücü tuzağı! PDF dosyasından gelen tehlikeye dikkat

Çevrim içi ve ücretsiz dosya dönüştürücüler kullanıcıları büyük bir tuzağa sürüklüyor. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban PDF dosyasından gelen tehlikeye dikkat çekti.

ÖMER TEMÜR - Çevrim içi ve ücretsiz dosya dönüştürücüler, kullanıcıların en sık başvurduğu dijital hizmetlerden biri hâline geldi. PDF’ten Word’e, MP4’ten MP3’e ya da JPG’den PNG’ye. Ancak bu pratik araçlar ciddi siber güvenlik riskleri de barındırıyor.

En çok dönüştürülmek istenen dosya türleri arasında ilk sırayı PDF’nin aldığını belirten ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban “Ücretsiz hizmet sağlayan dosya dönüştürücü platformlar, çoğu zaman masum görünse de siber suçlular için verimli birer tuzak hâline gelebiliyor. Kötü amaçlı yazılımlar, sahte formlar ve reklam yazılımları aracılığıyla kullanıcıların verileri ele geçiriliyor, sistemleri tehlikeye atılıyor” dedi.

Erginkurban kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu: