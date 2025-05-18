Ücretsiz dönüştürücü tuzağı! PDF dosyasından gelen tehlikeye dikkat
Çevrim içi ve ücretsiz dosya dönüştürücüler kullanıcıları büyük bir tuzağa sürüklüyor. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban PDF dosyasından gelen tehlikeye dikkat çekti.
ÖMER TEMÜR - Çevrim içi ve ücretsiz dosya dönüştürücüler, kullanıcıların en sık başvurduğu dijital hizmetlerden biri hâline geldi. PDF’ten Word’e, MP4’ten MP3’e ya da JPG’den PNG’ye. Ancak bu pratik araçlar ciddi siber güvenlik riskleri de barındırıyor.
En çok dönüştürülmek istenen dosya türleri arasında ilk sırayı PDF’nin aldığını belirten ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban “Ücretsiz hizmet sağlayan dosya dönüştürücü platformlar, çoğu zaman masum görünse de siber suçlular için verimli birer tuzak hâline gelebiliyor. Kötü amaçlı yazılımlar, sahte formlar ve reklam yazılımları aracılığıyla kullanıcıların verileri ele geçiriliyor, sistemleri tehlikeye atılıyor” dedi.
Erginkurban kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:
- Güvenilir kaynaklar kullanın. Yalnızca HTTPS protokolüne sahip ve kullanıcı yorumları olumlu olan siteleri tercih edin.
- Antivirüs yazılımınızı güncel tutun. Gerçek zamanlı koruma sağlayan yazılımlar, şüpheli etkinlikleri anında tespit edebilir.
- Çevrim dışı yazılımları tercih edin. Adobe Acrobat, VLC Media Player veya Microsoft Office gibi bilinen yazılımlar daha güvenlidir.
- Dosya türüne dikkat edin. Dönüştürdüğünüz dosyanın uzantısı ve boyutu beklendiği gibi mi, mutlaka kontrol edin.
- Yazılım indirme tekliflerine karşı temkinli olun. Dönüştürme işlemi için ek yazılım yüklemenizi isteyen siteler büyük ihtimalle risklidir.