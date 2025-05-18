Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Ücretsiz dönüştürücü tuzağı! PDF dosyasından gelen tehlikeye dikkat

Ücretsiz dönüştürücü tuzağı! PDF dosyasından gelen tehlikeye dikkat

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ücretsiz dönüştürücü tuzağı! PDF dosyasından gelen tehlikeye dikkat
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevrim içi ve ücretsiz dosya dönüştürücüler kullanıcıları büyük bir tuzağa sürüklüyor. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban PDF dosyasından gelen tehlikeye dikkat çekti.

ÖMER TEMÜR - Çevrim içi ve ücretsiz dosya dönüştürücüler, kullanıcıların en sık başvurduğu dijital hizmetlerden biri hâline geldi. PDF’ten Word’e, MP4’ten MP3’e ya da JPG’den PNG’ye. Ancak bu pratik araçlar ciddi siber güvenlik riskleri de barındırıyor.

En çok dönüştürülmek istenen dosya türleri arasında ilk sırayı PDF’nin aldığını belirten ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban “Ücretsiz hizmet sağlayan dosya dönüştürücü platformlar, çoğu zaman masum görünse de siber suçlular için verimli birer tuzak hâline gelebiliyor. Kötü amaçlı yazılımlar, sahte formlar ve reklam yazılımları aracılığıyla kullanıcıların verileri ele geçiriliyor, sistemleri tehlikeye atılıyor” dedi.

Erginkurban kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu: 

  •  Güvenilir kaynaklar kullanın. Yalnızca HTTPS protokolüne sahip ve kullanıcı yorumları olumlu olan siteleri tercih edin.
  •  Antivirüs yazılımınızı güncel tutun. Gerçek zamanlı koruma sağlayan yazılımlar, şüpheli etkinlikleri anında tespit edebilir.
  •  Çevrim dışı yazılımları tercih edin. Adobe Acrobat, VLC Media Player veya Microsoft Office gibi bilinen yazılımlar daha güvenlidir.
  •  Dosya türüne dikkat edin. Dönüştürdüğünüz dosyanın uzantısı ve boyutu beklendiği gibi mi, mutlaka kontrol edin.
  •  Yazılım indirme tekliflerine karşı temkinli olun. Dönüştürme işlemi için ek yazılım yüklemenizi isteyen siteler büyük ihtimalle risklidir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çin de oyuna girdi! Uzayda uydu savaşları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin de oyuna girdi! Uzayda uydu savaşları - TeknolojiÇin de oyuna girdi! Uzayda uydu savaşlarıYandex, Türkiye'ye 50 milyon dolar yatırım yapacak! - TeknolojiYandex, Türkiye'ye 50 milyon dolar yatırım yapacak!Apple ve Epic Games arasındaki kriz büyüyor! Fortnite iOS'ta tamamen çevrimdışı - TeknolojiApple ve Epic Games arasındaki kriz büyüyor! Fortnite iOS'ta tamamen çevrimdışıPil sorunları tarih oluyor! Samsung'dan yeni batarya teknolojisi - TeknolojiPil sorunları tarih oluyor! Samsung'dan yeni teknolojiTürkiye hibe etti! Kangal Anti-Dron sistemi orduya teslim edildi: Bosna Hersek'e askeri yardım - TeknolojiTürkiye hibe etti! Kangal teslim edildiApple'dan katlanabilir iPhone geliyor! İşte ilk detaylar - TeknolojiApple'dan katlanabilir iPhone geliyor! İşte ilk detaylar
Sonraki Haber Yükleniyor...