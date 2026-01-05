Ukrayna cephesinde görev alan Ukraynalı bir asker, sosyal medya hesabında şarapnel parçası isabet eden bilgisayarının ekranının delindiğini ancak çalışmaya devam ettiğini yazdı. 2020 model Macbook Air’ın askerin hayatını kurtarmış olabileceği öne sürülürken, cihazın ağır hasara rağmen çalışması sosyal medyada gündem oldu.

Ukrayna cephesinde görevli bir Ukrayna askerinin sosyal medya paylaşımı ağızları açık bıraktı. Asker, kullandığı 2020 model Macbook Air dizüstü bilgisayarına şarapnel parçası isabet ettiğini, ancak cihazın çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Ukraynalı askerden ilginç paylaşım! Bilgisayarına şarapnel isabet etti, görenler aynı yorumu yaptı

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan asker, takipçilerine esprili bir dille cihazının balistik koruma sağlayıp sağlamadığını sordu. Paylaşılan görüntülerde dizüstü bilgisayarın hasara rağmen çalışmaya devam ettiği görüldü. Merminin, cihazın tabanı ve klavyesi tarafından durdurulduğu, klavyede ise yalnızca “K” tuşunun zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.



Kullanıcılar, ekranı delinen bilgisayarın askerin güvenliğini sağlamış olabileceğini iddia etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası