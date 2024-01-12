Uzayda da kardeşlik, Azerbaycan yörünge hakkını elde etti

12 Ocak 2024 15:31 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 15:45

Türkiye dahil birçok ülke uzaydaki faaliyetlerini artırırken Azerbaycan'dan bu alanda önemli bir açıklama geldi. Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklamada, 46 derece (doğu boylamı) yörünge konumunda bulunan "Azerspace-1" uydusunun hizmet verdiği C ve Ku frekans bantlarının Azerbaycan hükümeti adına kayıt altına alındığı, böylece ülkenin yörünge hakkı elde ettiği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın uzayda yörünge hakkı elde etmesinin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce de onaylandığı kaydedildi.

TÜRKİYE İLK DEFA UZAYA ASTRONOT GÖNDERECEK

Öte yandan, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında önümüzdeki günlerde ilk Türk uzay yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini duyurdu.