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    Uzayda da kardeşlik, Azerbaycan yörünge hakkını elde etti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Azerbaycan, uzayda yörünge hakkına sahip olduğunu duyurdu. Kardeş ülke Azerbaycan'ın Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada, uzayda yörünge hakkı elde ettikleri belirtildi.

    Uzayda da kardeşlik, Azerbaycan yörünge hakkını elde etti
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye dahil birçok ülke uzaydaki faaliyetlerini artırırken Azerbaycan'dan bu alanda önemli bir açıklama geldi. Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklamada, 46 derece (doğu boylamı) yörünge konumunda bulunan "Azerspace-1" uydusunun hizmet verdiği C ve Ku frekans bantlarının Azerbaycan hükümeti adına kayıt altına alındığı, böylece ülkenin yörünge hakkı elde ettiği bildirildi.

    Açıklamada, Azerbaycan'ın uzayda yörünge hakkı elde etmesinin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce de onaylandığı kaydedildi.

    TÜRKİYE İLK DEFA UZAYA ASTRONOT GÖNDERECEK

    Öte yandan, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında önümüzdeki günlerde ilk Türk uzay yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini duyurdu. 

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AzerbaycanUzay
    Haberler > Teknoloji > Uzayda da kardeşlik, Azerbaycan yörünge hakkını elde etti
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