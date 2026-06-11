Yapay zekâ destekli alışveriş tavsiyeleri yeniden gündemde. Yapılan bir araştırma, ChatGPT'nin bazı kullanıcı sorgularında dolandırıcılık amacıyla hazırlanmış veya güvenilir olmayan ürünleri önerebildiğini ortaya koydu. Bulgular, yapay zekâ sistemlerinin ürün tavsiyelerindeki güvenilirliği konusunda yeni soru işaretleri doğurdu.

Yapay zekâ destekli sohbet botlarının günlük kullanımı hızla yaygınlaşırken, bu sistemlerin sunduğu alışveriş önerileri de daha fazla kullanılmaya başlandı. Yeni bir araştırma, ChatGPT'nin ürün önerileri konusunda her zaman güvenilir sonuçlar vermeyebileceğini gösteriyor.

Dolandırıcılık kontrol hizmeti Ask Silver'a göre, bazı testlerde ChatGPT, kullanıcıların satın alma tavsiyesi istediği ürünler arasında güvenilir olmayan internet sitelerini veya şüpheli ürünleri ön plana çıkardı. Bazı durumlarda ise sistemin, düşük kaliteli ya da kullanıcıları yanıltabilecek ürünleri önerdiği öne sürüldü.

Uzmanlar, bu durumun yapay zekânın bilinçli olarak dolandırıcılık yaptığı anlamına gelmediğini vurguluyor. Sorunun temelinde, büyük dil modellerinin internetteki çok geniş veri kaynaklarından öğrenmesi ve zaman zaman güvenilirlik açısından sorunlu içerikleri de değerlendirmeye alabilmesi yatıyor.

YAPAY ZEKA ALIŞVERİŞ ASİSTANI

Yapay zekâ araçlarının son dönemde alışveriş asistanı olarak kullanılmaya başlaması, bu tür sorunları daha kritik hale getiriyor. Kullanıcılar artık ürün karşılaştırmalarından satın alma kararlarına kadar birçok konuda sohbet botlarından yardım alıyor. Bu nedenle önerilen ürünlerin doğruluğu ve güvenilirliği büyük önem taşıyor.

Araştırmacılar, kullanıcıların yapay zekâ tarafından sunulan ürün tavsiyelerini doğrudan doğru kabul etmek yerine ek araştırma yapmalarını tavsiye ediyor.

Şu ana kadar, bir yapay zekanın satın alma işlemini gerçekleştirmesine izin vermek, yalnızca öneriler için bir sohbet robotu kullanmak kadar popüler değil, ancak bunun temelleri atılıyor. Kredi kartı şirketleri de, yapay zeka ajanlarının banka hesaplarını boşaltmasını önlemek için yeni teknik standartlar üzerinde çalışıyor.



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