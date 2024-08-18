Yerli oyunlar âdeta para basıyor! 750 milyar liralık satış yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit, "Teknoparklarımızdaki 650 firma ve 12 AR-GE tasarım merkezimiz oyun üzerine faaliyet gösteriyor. Satış rakamları 750 milyar TL, verdiğimiz teşvikler ise 40 milyar TL" dedi.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Dijital animasyon ve oyun merkezi DIGIAGE, APY Ventures ve Bilişim Vadisi GSYF iş birliğiyle düzenlenen DIGIAGE 2.0 Forum etkinliği Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti.

Türk oyun sektörünün masaya yatırıldığı etkinlikte konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, DIGIAGE’in uçtan uca bir destek programı olduğunu belirterek “Türkiye’den dünyaya ihraç edilen ilk ve tek oyun hızlandırma programı DIGIAGE oldu. Biz bu programı Türkiye’de başlattık ama daha sonra Azerbaycan’a ihraç ettik. Balkanlarda yine bu programı uygulayacağız” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit de “Teknoparklarımızdaki 650 firma ve 12 AR-GE tasarım merkezimiz oyun üzerine faaliyet gösteriyor. Buralardan ortaya çıkan ticarileşme rakamları ise 1,4 milyar dolar. Satış rakamlarıysa 750 milyar TL. Verdiğimiz teşvikler ise 40 milyar TL” dedi.