Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu. Kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle dondu. Öte yandan Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü'nün yüzeyi de buz tuttu. Buzla kaplanan gölün yüzeyindeki 2 sakarmeke kuşu dikkati çekti. Yeni Mahalle Muhtarı Kayhan Güven, "Sakarmekeler yaz aylarında yüzlerce oluyordu. Şu an 2 tane kaldı. Soğuktan donmak üzereler. Elimde imkan olsa buzun üzerine çıkıp kuşları alıp eve götüreceğim. Kuşlar için yardım bekliyoruz." dedi.