ZİYNETİ KOCABIYIK- Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ve Orzax iş birliğiyle Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirilen “Görünmeyen Ağrılar” Projesi ile çoğu zaman dışarıdan fark edilmeyen ancak kişilerin hayat kalitesini derinden etkileyen bir sağlık problemi olan fibromiyaljiye dikkat çekildi.

Fibromiyaljinin dört ana şikâyeti olduğunu söyleyen Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneğinden Dr. Işık Akgöl, “Bu belirtiler altı aydan uzun süren kronik ve yaygın ağrı, uyku bozukluğu, fibrofog adı verilen konsantrasyon bozukluğu ve sistematik düşünmede güçlük ile seyreden bir tablo, duygu durumda bozulma ve sıklıkla depresyon, düşük enerji, kronik yorgunluk, tükenmişliktir” dedi.

