Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG’li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye’nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.