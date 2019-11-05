Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG’li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye’nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.
Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor
05.11.2019 - 09:23 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG’li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye’nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son için memleketinde uğurlama töreni düzenleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : barış pınarı şehidi,uzman çavuş suat topçu,
660663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/660663.aspx
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