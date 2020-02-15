DHMİ Genel Müdürlüğü, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik Türkiye genelindeki havalimanlarının daha sessiz hale getirilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda havalimanlarında ‘sessiz terminal’ projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Konuya ilişkin detayları sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla duyuran DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “DHMİ sessiz terminal projesini başlatıyor. Yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak anons kirliliğinin azaltılması adına, gerekli görülenler dışında anons yapılmayacak. Söz konusu anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır” dedi.
Havalimanlarında ‘sessiz terminal’ dönemine geçiliyor
15.02.2020 - 10:28 | Son Güncelleme: 15.02.2020 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında ‘sessiz terminal’ projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Havalimanlarında sessiz terminal dönemi,
681500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/681500.aspx
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