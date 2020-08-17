Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 10-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, FETÖ/PYD terör örgütlerine terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 26 şüpheli gözaltına alınmış olup 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 şüpheli serbest bırakılmıştır, 13 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam etmektedir. Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 6 bölücü terör örgütü mensubundan 1 bölücü terör örgütü mensubu çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 5 bölücü terör örgütü mensubunun ise gözaltı işlemleri devam etmektedir" denildi.