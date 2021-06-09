Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 şüpheliye yönelik başlatılan çalışma kapsamında 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 AYRI İLÇEDE ARAMA

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle Kartal, Maltepe, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki adreslerde arama yapıyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Çeşitli uyuşturucu maddelerin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paranın ele geçirildiği operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu başlatıldı Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı. Operasyonda, şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kök kenevir imha edildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var Niğde'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda gözaltılar var.