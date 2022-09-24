Türkiye Gazetesi

Mersin'de kan donduran bir cinayet işlendi. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesinde ikamet eden H.B. isimli şahıs, gece domuz avına gittiğini, av dönüşünde aynı evde birlikte yasadığı babasının yerde hareketsiz olarak yatar vaziyette bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Y.B isimli şahsın ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

ÖNCE ROL YAPTI SONRA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde öldürme olayının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, maktulün oğlu olan, aynı zamanda ihbarda bulunan H.B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan H.B, cinayet olayını itiraf ederek, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babası Y.B.'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi.

Şüpheli tarafından bahçeye gömülen av tüfeği de ekipler tarafından bulunurken, şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Jandarma, çocuk felcinden 16 yıllık cinayeti çözdü Kırşehir'de jandarma ekipleri, 2008 yılında bulunan kemik parçalarının kime ait olduğunu çocuk felci sayesinde belirledi. Ekipler, bu sayede hem ölen kişinin hem de zanlıların kimliklerini tespit etti.

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