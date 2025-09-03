Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1 ayda 2 kez yandı, köylünün feryadı yürek dağladı: Ev önemli değil, ciğerlerimiz yanmasın...

Türkiye, yaz mevsiminin başından bu yana, dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkemizi sınayan yangınlar, eylül ayının başlarında da etkili olmaya devam ediyor. Karabük'te bir ay arayla iki kez yangının arasında kalan Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi dron ile görüntülendi.

Türkiye, yaklaşık 4 aydır dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla sınanıyor.

KARABÜK'TE 20 SAATLİK MÜDAHALE

Dün saat 15.00 sıralarında Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkiinde otluk alanda başlayan yangın kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Rüzgar nedeniyle alanını genişleten yangın Aladağ mevkiine doğru ilerlerken ekiplerin 20 saatlik müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.

1 AYDA 2 ORMAN YANGINI

Bölgede soğutma çalışmalarına hız verilirken aynı mahallede 34 gün önce de çıkan yangın büyük paniğe neden olmuştu. İkinci kez alevlerin korkuttuğu mahallede iki ev, samanlık ile ambar yangında zarar gördü.

Yangının bıraktığı tahribat ise dron ile havadan görüntülendi.

"EV ÖNEMLİ DEĞİL, YETER Kİ ORMANLARIMIZ YANMASIN"

Yangında evinin dış cephesi ile bitişiğindeki müştemilatı zarar gören köy sakinlerinden Sabri Kıran, yangın nedeniyle tüm emeklerinin boşa gittiğini ifade etti.

Yangının otluk alandan başladığını ve söndürmeye çalıştıklarını aktaran Nizamettin Taşlı ise Aladağ mesire alanına doğru ilerleyen yangının kendilerini korkuttuğunu belirtti.

Taşlı, mahallenin 34 günde iki defa yangına maruz kaldığını dile getirerek şunları söyledi:

Evlerin yanması önemli değil. Yeter ki ormanlarımız, Aladağ'ımız yanmasın. Çünkü orası canımız.

