Hatay’da terziden esprili mesaj: Kefene cep dikilir Hatay’ın Antakya ilçesinde terzilik yapan 30 yıllık esnaf Niyazi Altınöz, iş yerinin camına astığı ilginç yazıyla dikkat çekiyor. Pazarlık yapan cimri müşterilere sık sık “kefenin cebi yoktur” dediğini anlatan Altınöz, bu sözünü farklı bir şekilde ifade etmek için camına “Kefene cep dikilir” yazısını astı. Yazıyı ilk kez gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Hatay’da terziden esprili mesaj: Kefene cep dikilir Deprem sonrası Antakya’da kurulan prefabrik çarşıda mesleğini sürdürmeye devam eden Altınöz, yıllardır esnaflık yaptığını ve çok farklı müşterilerle karşılaştığını söyledi. Terzilik mesleğini yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğünü belirten Altınöz, özellikle aşırı pazarlık yapan müşterilere karşı bu yazıyı yazma fikrinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Hatay’da terziden esprili mesaj: Kefene cep dikilir "İNSANLAR MERAK EDİP GELİYOR" Altınöz, müşterilerine sık sık “kefenin cebi yok” dediğini ancak bunun bazen yeterince etkili olmadığını belirterek, “Bu sözü sürekli söylediğim için en sonunda iş yerimin camına yazmaya karar verdim. İnsanlar merak edip geliyor ve neden yazdığımı soruyor” dedi.

Hatay’da terziden esprili mesaj: Kefene cep dikilir Yazının birçok kişinin dikkatini çektiğini anlatan Altınöz, bazı müşterilerin yazıyı görünce gülümsediğini, bazılarının ise fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığını ifade etti. “Normalde kefenin cebi olmaz ama cimri insanlar için bu yazıyı yazdım” diyen Altınöz, yazıyı kaldırmayı düşünmediğini vurguladı.

Hatay’da terziden esprili mesaj: Kefene cep dikilir "BÖYLE BİR SİPARİŞ BEKLEMİYORUM" Altınöz, çevrede çok sayıda cimri insan bulunduğunu söyleyerek, “Bazı insanlar paralarını sanki öbür dünyaya götürecekmiş gibi davranıyor. Ben de onlara bir gönderme yapmak için bu yazıyı astım. Böyle bir sipariş gelmesini beklemiyorum çünkü kefen normalde dikişsiz olur” diye konuştu.

Hatay’da terziden esprili mesaj: Kefene cep dikilir Yazıyı ilk gördüğünde şaşırdığını söyleyen vatandaşlardan Talip Duman ise insanların dünyadan hiçbir şey götüremeyeceğini ifade ederek, “İlk gördüğümde ‘kefenin cebi mi olurmuş’ diye düşündüm. Ama mesajı çok anlamlı. İnsanlar bazen biriktirdiklerini yanında götürebileceğini sanıyor. Bu yazı da onlara güzel bir mesaj veriyor” dedi.

