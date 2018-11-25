Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Süleymaniye Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın bacasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü. Dışarıda yoğun dumanı gören restoran çalışanları ve vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Fatih İtfaiye Grup Amirliği ve Eminönü itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmalarına geçti. Öte yandan ekipler, yangının diğer iş yerleri ve restoranın üstündeki Yavaşçı Şahin Mehmet Ali Paşa Camisi’ne sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.