Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacet Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mahmut Ö. henüz bilinmeyen nedenle çocukları Yunus Emre Ö. (23) ve Şahin Ö. (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. yanındaki tabancayla çocuklarının bacaklarına ateş açtı. Olayda bacaklarına kurşun isabet ederek yaralanan Yunus Emre ve Şahin Ö. kardeşler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İki kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi.Kazanın ardından olay yerine gelen polis, Mahmut Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhuriyet Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Mahmut Ö., adliyeye sevk edildi.