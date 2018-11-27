İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin merkez ve Karakoçan ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerinde arama da yapılan isimleri açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
27.11.2018 - 11:57 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler : terör,haberler,
590628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590628.aspx
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