Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova bugün sabah 05.36’da merkez üssü Yalova’nın Çınarcık ilçesi olan bir depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrasında ilk resmi açıklama Yalova Valisi Muammer Erol’dan geldi. Erol yaptığı açıklamada, “Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir” dedi.