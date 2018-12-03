Olay, Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi 10016 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeye iki kişi müstakil ev içerisinde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı İ.C’ye ait otomobile el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Mahalle sakinleri ve evde oturanlar ses üzerine korkudan dışarı çıktı. Olayı gerçekleştiren kimliği belirlenemeyen iki kişide motosikletle olay yerinden hızla kaçtı
Mahalleli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen asayiş ve terör ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise otomobilde ve çevrede incelemeler yaptı.
Alacakları için aracını patlattılar
Polis ekiplerinin araştırmasında olayın azmettiricisi İ.Ö ile M.Ö olduğunu tespit etti. İ.Ö ve M.Ö, İ.C’in kardeşinden alacakları olduğu için otomobile EYP attırdıkları belirlendi. EYP atılan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Polis azmettiricileri ve olayı gerçekleştirilen kişileri yakalatma çalışmaları başlattı.
Alacaklılarının otomobilini EYP ile patlattılar
Adana’da kimliği belirlenemeyen kişiler azmettiricileri tarafından alacaklılarının evinde bulunan otomobili EYP atarak patlattı.
Olay, Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi 10016 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeye iki kişi müstakil ev içerisinde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı İ.C’ye ait otomobile el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Mahalle sakinleri ve evde oturanlar ses üzerine korkudan dışarı çıktı. Olayı gerçekleştiren kimliği belirlenemeyen iki kişide motosikletle olay yerinden hızla kaçtı
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