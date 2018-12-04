Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan ayında Gezici Araç Muayene İstasyonunu Yüreğir ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi ve Abdioğlu Mahallesi’nde çiftçinin ayağına taşıyan YZO, aynı uygulamayı bu kez Yunusoğlu Mahallesi’nde hayata geçirdi. Yüreğir Ziraat Odası Genel Sekreteri Hülya Taşkın, araç kusurlarından kaynaklanan kazaların önüne geçmek, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, aracın ömrünü uzatmak amacıyla her yıl periyodik araç muayenesinin zorunlu olarak yapılması gerektiğini söyledi. 780 bin dönüm alana sahip Yüreğir ovasında çiftçilerin traktör muayenesi için şehir merkezine gidip gelmelerinin zaman ve yakıt harcamasına neden olduğunu belirten Taşkın, muhtarlardan ve çiftçilerden gelen talep doğrultusundan Gezici Araç Muayene İstasyonu’ndan bundan sonraki dönemlerde de yararlanacaklarına dikkat çekti.



Pek çoğu birden fazla traktöre sahip çiftçilerin, yoğun zirai faaliyetleri dolayısıyla araç muayene işlemlerine zaman ayırmaya fırsat bulamayabildiğini kaydeden Taşkın, “Bir kısmı eski olan traktörleri Adana merkeze getirmek, üreticiler açısından büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu konuda odamıza yapılan başvuru doğrultusunda harekete geçtik. Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluş ile yaptığımız protokol çerçevesinde Gezici Muayene İstasyonu’nu Yunusoğlu Mahallesi’nde konuşlandırdık” ifadelerini kullandı.